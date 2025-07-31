تراجع أرباح «كوارا» 88% إلى 1.5 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة كوارا للتمويل في الربع الثاني من 2025 بنسبة 88% إلى 1.5 مليون ريال، مقابل 12.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود انخفاض الأرباح إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
وقالت الشركة: إن انخفاض الأرباح على أساس ربعي يعود إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
وأضافت أن انخفاض الأرباح في النصف الأول، يعود إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
