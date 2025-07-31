فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «سناد القابضة»

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة سناد القابضة، فتح باب الترشّح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة، والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 27-10-2025م ولمدة 3 سنوات ميلادية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح: 1447-02-07 الموافق 2025-08-01، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح: 1447-03-08 الموافق 2025-08-31.
ونوهت بقبول الترشيح وانتخاب المرشحين وفقاً للأحكام والشروط المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، ووفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.
ويتعين على المرشح تقديم المستندات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:
1- إخطار بالرغبة في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
2- نموذج السيرة الذاتية رقم (3) للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة، والصادر عن هيئة السوق المالية، كما يمكن للمرشح الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
3- نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
4- نسخة من الوثائق الرسمية، وتشمل: بطاقة الهوية الوطنية، وبطاقة العائلة -إن وجدت- وجواز السفر لغير السعوديين المتقدمين للترشح، إضافة إلى أية وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية.
