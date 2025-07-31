ارتفاع أرباح «مكة للإنشاء» إلى 144 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير في الربع الثاني من 2025 بنسبة 0.7% إلى 144 مليون ريال، مقارنة بـ143 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، كان هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بتحسن الإيرادات من المركز التجاري والاعتراف بحصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة.
وقابل ذلك انخفاض صافي الربح من الفندق والأبراج، والذي تأثر بتحول الأيام العشر الأواخر من رمضان إلى الربع الأول من عام 2025.
وبلغ صافي الربح للربع الثاني من عام 2025 مبلغ 144 مليون ريال، مسجلاً انخفاضاً من 150 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع صافي دخل الفندق والأبراج، بسبب وقوع شهر رمضان بالكامل ضمن الربع الأول.
وحد من هذا الانخفاض دخول إيرادات الحج في الربع الثاني، وارتفاع صافي دخل المركز التجاري، والاعتراف بحصة الشركة في صافي ربح شركة زميلة.
وبلغ صافي الربح للأشهر الستة الأولى من عام 2025 مبلغ 294 مليون ريال، بزيادة مقارنة بـ 256 مليون ريال في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بإدراج حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة، بالإضافة إلى ارتفاع صافي دخل المركز التجاري.
