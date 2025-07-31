«لانا»: ترسية مشروع مع «صحة السجون» بـ1.7 مليون ريال

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة لانا الطبية ترسية مشروع التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة في المراكز الصحية التابعة للإدارة العامة لصحة السجون.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ1.669 مليون ريال.
وأضافت أن تفاصيل المشروع تتضمن: مشروع التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة في المراكز الصحية التابعة للإدارة العامة لصحة السجون ولمدة 36 شهرأ ميلادية تبدأ من تاريخ تسلم الموقع بعد توقيع العقد وإجازته من وزارة المالية حسب وثائق المشروع من مواصفات وجداول كميات.
وتأتي هذه الترسية التي تمت أمس، امتدادًا لاستراتيجية لانا الهادفة إلى تعزيز ريادتها في قطاع الخدمات البيئية بالمملكة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة البيئية.
وبحسب بيان الشركة، يُعد هذا المشروع خطوة ضمن خطة الشركة للتوسع في تقديم حلول متكاملة لإدارة النفايات في القطاع الصحية، مع التركيز على:
• تحسين جودة الخدمات البيئية.
• تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة النفايات.
• دعم المبادرات الوطنية للحد من التلوث وتعزيز الصحة العامة.
• تحقيق الاستدامة وتقليل الأثر البيئي الناتج عن عمليات النقل والتخلص.
ووفقا للبيان، يعكس المشروع قدرة شركة لانا على تنفيذ مشاريع كبرى داخل المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية.
وتوقعت ظهور الأثر المالي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2025 م.
