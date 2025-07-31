شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31 يوليو 2025.. عيار 21 يسجل هذه القيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة، استقرار الذهب في مصر اليوم الخميس 31 يوليو 2025 مع حالة من التذبذب في نطاق 20 جنيهًا، في ظل تحركات محدودة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس، التي تراوحت بين 3300 و3330 دولارًا للأونصة في التعاملات الفورية، وسط ترقب الأسواق لبيانات أمريكية حاسمة من شأنها التأثير على توجهات السياسة النقدية العالمية.

وجاءت أسعار الذهب في مصر حتى لحظة كتابة التقرير كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 5215 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: بين 4550 و4560 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3911 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36480 جنيهًا



وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف الأمريكية، والتي تلعب دورًا مهمًا في تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي، وتُعد من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في توقعات المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى دعم أسعار الذهب، نظرًا لانخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا. وبالتالي، فإن أي تلميح من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة من شأنه أن ينعكس إيجابًا على أداء الذهب.

وفي حال تمكن الذهب من إنهاء تداولات الأسبوع فوق مستوى 3350 دولارًا للأونصة، فإن ذلك سيعزز الزخم الصعودي للمعدن ويفتح الباب أمام إعادة اختبار حاجز 3400 دولار خلال الفترة المقبلة.

كما يظل الذهب مدعومًا بدوره كـملاذ آمن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التجاري عالميًا، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب لتطبيق رسوم جمركية جديدة في الأول من أغسطس. وتراجعت أسعار الذهب مؤخرًا على خلفية الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع كل من اليابان والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تمديد التفاهمات مع الصين، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب كأداة تحوط.

لكن في المقابل، عاد الذهب ليستقر اليوم مستفيدًا من تراجع العائد على السندات الأمريكية لأدنى مستوى له في شهر، ما قلص مكاسب الدولار ودعم أسعار المعدن النفيس، في ظل العلاقة العكسية بينهما.