شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى مصر.. مع تحديث الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 انخفاضًا جديدًا بحوالي عشرة جنيهات، بالتزامن مع تذبذب الأسعار العالمية وترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بشأن أسعار الفائدة. وسط اتجاه لتثبيت الفائدة الأمريكية



ويأتي هذا التراجع في ظل ضغوط من السوق العالمي، حيث يتحرك الذهب عالميًا قرب مستويات 3305 دولارا للأونصة وسط حالة ترقب شديدة لقرارات الفيدرالي الأمريكي وتصريحات رئيسه جيروم باول حول مستقبل السياسة النقدية، خاصة بعد توقعات بالإبقاء على الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25% - 4.50%.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 24: 5215 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4550 إلي 4560 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3911 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36480 جنيهًا



وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 3333 دولارًا، بعد أن افتتح التداول عند 3327 دولارًا، ويتداول حاليًا عند 3330 دولارًا، وفقًا لتقرير صادر عن "جولد بيليون".

وكان الذهب قد أنهى جلسة أمس على ارتفاع طفيف بعد أربعة أيام من الخسائر المتتالية، مدعومًا بحذر المستثمرين الذين ينتظرون صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة، تشمل تقرير الوظائف الأسبوعي وتصريحات الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وسط ضغوط متزايدة من الإدارة الأمريكية لخفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وتُولي الأسواق اهتمامًا كبيرًا بتصريحات جيروم باول المنتظرة في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع أن يقدم إشارات بشأن توقيت خفض الفائدة المحتمل، وهو ما سيؤثر مباشرة على أداء الذهب والدولار خلال الأشهر القادمة.