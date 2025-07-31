شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية: التوسع فى إنشاء فروع جديدة لتعزيز الكوادر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد الكوادر الرقمية، افتتحت مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية 8 فروع جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، لتصل إلى 27 مدرسة تغطى جميع المحافظات، وتقدم المدارس مجموعة من التخصصات التى تلبّى متطلبات العصر الرقمي، بما في ذلك الاتصالات، تطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات، بالإضافة إلى تخصصين جديدين هما تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية.

أسئلة وأجوبة حول كل ما تريد معرفته عن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية:

ما هو الهدف من افتتاح فروع جديدة لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية؟

الهدف هو تعزيز الكوادر الرقمية في مصر وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب على مستوى الجمهورية.

ما هي التخصصات التي تقدمها مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية؟

تضم التخصصات الاتصالات، تطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية.

ما هي الشهادات التي يحصل عليها خريجو مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية؟

يحصل الخريجون على شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات، وشهادات مهنية متخصصة من كبرى الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ما هي الفرص المتاحة لخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية؟

تتيح المدارس فرصًا واعدة للتدريب العملي للطلاب في مواقع الشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها، مما يزودهم بالخبرة العملية اللازمة للانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية فور تخرجهم.

كما يمكنهم استكمال مسارهم الجامعي بالكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي والمعاهد التكنولوجية والمعاهد الفنية والهندسية.