شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 31 يوليو 2025، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصرى 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى بلغ 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، وفى بنك مصر بلغ 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.68 جنيه للشراء.

48.78 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز