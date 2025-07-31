شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ341 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 21 سعر 341 ريال..



أسعار الذهب اليوم في قطر



عيار 24 سجل 389.50 ريال

عيار 22 سجل 357.25 ريال

عيار 21 سجل 341.00 ريال

عيار 18 سجل 292.25 ريال

عيار 14 سجل 227.25 ريال

عيار 12 سجل 194.75 ريال

الاونصة 12117.75 ريال

الجنيه الذهب 2727.25 ريال

الأونصة بالدولار 3333.20 دولار

وعالميًا، يتحرك الذهب في نطاق عرضي قرب 3300 دولار للأونصة، وسط ضغوط من قوة الدولار الأميركي وتراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعد التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأفاد تقرير "جولد بيليون" بأن الاتفاق الذي تم الأحد الماضي قلّص التعريفات الجمركية على السلع الأوروبية إلى 15% بدلًا من 30%، ما جنّب العالم الدخول في حرب تجارية شاملة، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب.