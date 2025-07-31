شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عقود لمشروعات صناعية صينية جديدة وقعتها "اقتصادية قناة السويس" بالصين بالملابس والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها وقعت خلال جولتها الترويجية الأخيرة بالصين 6 عقود لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات، وذلك في مدينتي نانجينغ وهانغتشو، بإجمالي استثمارات بلغت 118.1 مليون دولار أمريكي " تعادل نحو 5.78 مليار جنيه مصري"، وذلك بتمويل ذاتي من الشركات الصينية المطورة.

وأكدت البيانات، أنه من المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 9 آلاف و500 فرصة عمل مباشرة داخل مناطق الهيئة، بالإضافة إلى توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الدولية.

وأنهت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عدة زيارات لعدد من المجموعات الصناعية الكبرى العاملة في مجالات صناعة السيارات، وألياف البوليستر، وغيرها من الصناعات الحيوية، وعقد اجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات الصينية، فضلًا عن تنظيم ندوات موسعة في مختلف المقاطعات التي شملتها الجولة، وذلك في إطار خطة الهيئة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الصناعات المختلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز التكامل الصناعي داخل نطاقها الجغرافي.

وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منصة صناعية ولوجستية متكاملة تطل على أهم الممرات الملاحية عالميًا، ووجهة واعدة للاستثمارات الصينية في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وإجراءات استثمارية مرنة، وتمثل توسعات شركة تيدا نجاح نموذج الشراكة المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية، وتؤكد على سعي الجانبين إلى مضاعفة عدد الشركات الصينية العاملة داخل نطاق الهيئة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأجرى وفد المنطقة الاقتصادية زيارة ميدانية إلى ميناء تيانجين، أحد أكبر الموانئ المحورية في الصين والعالم في منطقة بينهاى الجديدة في مدينة تيانجين المحاذية لعاصمة جمهورية الصين الشعبية، يخدم 14 مقاطعة ومدينة ومنطقة ذاتية الحكم، ويمثل محورًا يربط شمال شرق آسيا بغرب آسيا الوسطى، ويتعامل سنويًا مع أكثر من 20 مليون حاوية مكافئة (TEUs) وحوالي 450 مليون طن من البضائع، ومصنف من بين أكبر عشرة موانئ عالميًا من حيث الإنتاجية والكفاءة، حيث تضمنت الجولة الاطلاع على منظومة التشغيل المتكاملة، والتقنيات المستخدمة في إدارة الحركة الملاحية وسلاسل الإمداد.