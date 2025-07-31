شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب يسجل 36,480 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 31 يوليو 2025 نحو 36,480 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية، وسط حالة ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على توجهات أسعار الفائدة وأسواق الذهب عالميًا.

وشهدت أسعار الذهب في مصر تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم، حيث تباين سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – بين 4550 و4560 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 5215 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3911 جنيهًا للجرام.

عالميًا، تراوحت أسعار أونصة الذهب في التعاملات الفورية بين 3300 و3330 دولارًا، في ظل توقعات بأن تشهد الأسواق تحركات أكبر مع صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي من شأنها أن تؤثر على قرارات الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

ويُعد الجنيه الذهب من أكثر الأدوات التي يراقبها المستثمرون في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بأسعار الذهب عالميًا وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، كما أنه يُستخدم كمخزن للقيمة في فترات التذبذب الاقتصادي.

الخبراء يرون أن قدرة الذهب على الإغلاق أعلى من 3350 دولارًا للأونصة هذا الأسبوع قد تعزز فرصه لاختبار مستوى 3400 دولار قريبًا، خاصة مع استمرار الضغوط على الدولار وتراجع العائد على السندات الأمريكية.