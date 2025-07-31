شكرا لقرائتكم خبر عن مى حلمى: الأرقام التاريخية للصادرات الهندسية ترجمة لقدرة القطاع للنفاذ للأسواق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية قفزة تاريخية خلال النصف الأول من عام 2025، محققة 3.1 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع، بنمو بلغت نسبته 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بحسب ما أعلنه المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأكدت مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا النمو القياسي يعكس قدرة القطاع على تعزيز تنافسيته والنفاذ بقوة إلى أسواق دولية متنوعة، مشيرة إلى أن "النتائج المحققة فى 6 أشهر فقط تترجم الرؤية الاستراتيجية للمجلس، سواء على مستوى التوسع الخارجي أو دعم المصنعين المحليين بالتقنيات الحديثة والتدريب المتخصص".

وبحسب الصياد، ارتفعت قيمة صادرات شهر يونيو وحده بنسبة 7%، مسجلة 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وهو ما يؤكد تواصل الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات العالمية المرتبطة بتباطؤ الطلب في عدد من الأسواق.

وأوضح رئيس المجلس أن النمو تحقق بفضل الأداء القوي لعدة قطاعات فرعية، أبرزها الكابلات، مكونات السيارات، الأجهزة المنزلية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، ووسائل النقل، في حين تصدر قطاع المعادن المشهد بنمو غير مسبوق تجاوز 260%.

وأشار إلى أن السوق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث سجلت صادرات الصناعات الهندسية ارتفاعًا في دول أوروبية عدة، منها: المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، التشيك، المجر، وهولندا، إلى جانب أداء قوي في الأسواق الآسيوية مثل الإمارات، العراق، الأردن، أذربيجان، والصين، فضلًا عن نشاط ملحوظ في عدد من الدول الإفريقية، شملت الجزائر، كينيا، نيجيريا، كوت ديفوار، وتنزانيا، بالإضافة إلى أداء جيد في السوق الأمريكية.

وأكدت مى حلمى أن المجلس يعمل على تكثيف المشاركات الدولية في المعارض والبعثات التجارية، وتوسيع قاعدة المصدرين من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الحكومة لتعزيز منظومة دعم الصادرات، وفتح المزيد من الأسواق، بما يضمن استدامة هذا النمو وبلوغ المستهدفات بنهاية العام.