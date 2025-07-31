شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات 970 مليون جنيه.. تعرف على أحدث استثمار محلى لصناعة المنسوجات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد أحدث استثمار محلى في قطاع المنسوجات بالعين السخنة، وهى إحدى الشركات المصرية المتخصصة فى مجال الغزل والنسيج وتجهيز وتطريز وحياكة المنسوجات، وتهدف لإنشاء مصنع داخل نطاق المطور الصناعي، شركة التنمية الرئيسية “MDC”، على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 970 مليون جنيه مصري، بتمويل ذاتي من الشركة "على عدة مراحل"، على أن يبدأ التشغيل الفعلي والإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2026، ويُتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، مع خطة للتوسع التدريجي وصولًا إلى 500 فرصة عمل خلال خمس سنوات.

ويمثل المشروع الجديد خطوة مهمة لتعميق الصناعة المحلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء سعى الهيئة لجذب استثمارات صناعية مستدامة تسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، خاصة مع المزايا التي تقدمها الهيئة من بنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي، وتكامل بين المناطق الصناعية والمواني، تُشكل عوامل جذب رئيسية أمام المستثمرين الجادين.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات الصناعية التي تشهدها منطقة السخنة الصناعية، ويستهدف المشروع إنتاج مجموعة متنوعة من المنسوجات وأغطية الأرضيات وحافظات السجاد بمقاساتها المختلفة، بالإضافة إلى الصناعات التكميلية المرتبطة مثل الطباعة، التجهيز، اللصق، الحفر، القص، والحياكة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير.

ويعتبر قطاع المنسوجات من القطاعات الصناعية الواعدة التي توليها الهيئة أهمية متزايدة في خطتها الاستراتيجية، لما له من دور محوري في توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، ودعم سلاسل الإمداد لصناعات متنوعة مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، فضلاً عن قدرته على التوسع في التصدير، خاصة مع توافر المقومات اللازمة من عمالة ماهرة وخدمات لوجستية متكاملة داخل نطاق الهيئة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح من 12 إلى 48 شهرًا، في إطار استراتيجية الشركة المصرية للتوسع الصناعي وتقديم منتج مصري عالي الجودة موجه للأسواق المحلية والعالمية، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار في السنة الأولى من التشغيل، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 30 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك مع التزام كامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر.