شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ355.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 355.75 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.



سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 400.50 درهم

عيار 22 سجل 371.00 درهم

عيار 21 سجل 355.75 درهم

عيار 18 سجل 305.00 درهم

عيار 14 سجل 236.00 درهم

عيار 12 سجل 202.25 درهم

الاونصة 12457.00 درهم

الجنيه الذهب 2846.00 درهم

الأونصة بالدولار 3333.20 دولار

وعالميًا، يتحرك الذهب في نطاق عرضي قرب 3300 دولار للأونصة، وسط ضغوط من قوة الدولار الأميركي وتراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعد التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.