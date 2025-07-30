شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب فى حدود 20 جنيها.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تذبذب سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 بحوالي 20 جنيها، بالتزامن مع تذبذب الأسعار العالمية للذهب بين 3300 إلي 3330 دولارا في التعاملات الفورية

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 24: 5215 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4550 إلي 4560 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3911 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36480 جنيهًا



وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 3333 دولارًا، في الجلسة الصباحية ثم تراجع قرب 3305 دولارات وفق "جولد بيليون".

وكان الذهب قد أنهى جلسة أمس على ارتفاع طفيف بعد أربعة أيام من الخسائر المتتالية، مدعومًا بحذر المستثمرين الذين ينتظرون صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة، تشمل تقرير الوظائف الأسبوعي وتصريحات الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وسط ضغوط متزايدة من الإدارة الأمريكية لخفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وتُولي الأسواق اهتمامًا كبيرًا بتصريحات جيروم باول المنتظرة في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع أن يقدم إشارات بشأن توقيت خفض الفائدة المحتمل، وهو ما سيؤثر مباشرة على أداء الذهب والدولار خلال الأشهر القادمة.