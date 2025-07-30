الارشيف / الاقتصاد

عاجل: الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 مساءً كتب شريف احمد - ثبت الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، بعدما خفض تكاليف الاقتراض 100 نقطة أساس في آخر ثلاثة اجتماعات من العام الماضي.
وجاء في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر الأربعاء:
  • التضخم لا يزال مرتفعًا بعض الشيء.
  • معدل البطالة لا يزال منخفضًا.
  • سوق العمل مستقرة.
  • النشاط الاقتصادي تباطأ في النصف الأول.
  • تقلبات صافي الصادرات تؤثر على البيانات.

