على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-7-2025 أمام الجنيه بالبنوك

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-7-2025 في البنك المركزي المصرى 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية بالبنوك المصرية.

وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وبلغ سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.68 جنيه للشراء.

48.78 جنيه للبيع.