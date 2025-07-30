شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5215 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5215 جنيها

عيار 21 يسجل 4560 جنيها

عيار 18 يسجل 3911 جنيها

الجنيه الذهب 36480 جنيها

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 3333 دولار للأونصة بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3327 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3330 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.