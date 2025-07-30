شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 30-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 30-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر للزيوت والصابون، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وجولدن تكس للأصواف، ومصر للأسمنت-قنا، ومصر بني سويف للأسمنت، وبلتون القابضة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، والمطورون العرب القابضة.

البورصة تخسر 14 مليار جنيه

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 124.9 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.98%، والعرب على 5.92%، واستحوذت المؤسسات على 23.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.35%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 149.9 مليون جنيه، 86 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 205.7 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 41518 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 15211 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 13626 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 15306 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 146 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات العربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وعبر المحيطات للسياحة، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2 عدد 60 ألف سهم، 957 ألف سهم، 30 ألف سهم، 26.8 ألف سهم، 17.6 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضات تشخيصية-راميدا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2 عدد 3206 سهمًا، 225.7 ألف سهم، 246.2 ألف سهم، 5125 سهمًا، 500 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 6 آلاف سهم، 4.9 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والدولية للمحاصيل الزراعية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والأهرام للطباعة والتغليف، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عدد 100 ألف سهم، 22.5 ألف سهم، 425 ألف سهم، 100 ألف سهم، 58.4 ألف سهم، 1400 سهم، 12.5 ألف سهم، 31 ألف سهم، على الترتيب.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 196.2 ألف سهم، 179.1 ألف سهم، 100 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 3500 سهم، 4.9 مليون سهم، على الترتيب.

أسهم خزينة

أعلنت شركات العربية للأسمنت، والمتحدة للإسكان والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى عدد 40.7 ألف سهم، واشترت الثانية عدد 25 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.14% من أسهم رأس المال، واشترت الثالثة 600 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025، وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 37.6 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 33.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 11%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.551 مليار جنيه مقارنة مع 1.506 مليار جنيه بنسبة نمو 3%.

وفي قطاع البنوك، حقق بنك كريدي اجريكول مصر، صافي دخل من العائد بلغ 5.45 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 5.393 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.554 مليار جنيه مقارنة مع 4.2 مليار جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة الدلتا للسكر، مبيعات بلغت 5.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 378%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.195 مليار جنيه مقارنة مع 940 مليون جنيه بنسبة نمو 27%.

حققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، مبيعات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 7.09%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 271.6 مليون جنيه مقارنة مع 206 ملايين جنيه بنسبة نمو 31%.

وفي قطاع السياحة والترفيه، حققت شركة مصر للفنادق، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 32.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.389 مليار جنيه مقارنة مع 1.454 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.5%.

وفي قطاع العقارات، حققت الشركة العربية لحليج الأقطان، إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة انخفاض 37%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 137.5 مليون جنيه مقارنة مع 380.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 64%.

راية



أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على التقدم بعرض شراء إجباري نقدي من أسهم رأسمال شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، على عدد 184.6 مليون سهم، تمثل نسبة 90% من أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات البالغ عددها 205.1 مليون سهم بسعر مبدئي يتراوح بين 6.87 و7.5 جنيه للسهم الواحد.

أيه كابيتال



أعلنت شركة أيه كابيتال القابضة، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 81.2 مليون سهم بإجمالي مبلغ 24.4 مليون جنيه، وبذلك يكون تخفيض رأس المال المصدر من 243.7 مليون جنيه إلى 219.4 مليون جنيه، بتخفيض قدره 24.4 مليون جنيه.