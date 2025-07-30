الارشيف / الاقتصاد

الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يثبت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الخامسة

القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الأربعاء، 30 يوليو 2025 09:11 م

قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى - البنك المركزى فى الولايات المتحدة الأمريكية -،اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 4.25% و 4.5%، وذلك للمرة الخامسة على التوالى.

ويعقد البنك المركزى الأمريكى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

