الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يثبت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الخامسة

القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالأربعاء، 30 يوليو 2025 09:11 م
قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى - البنك المركزى فى الولايات المتحدة الأمريكية -،اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 4.25% و 4.5%، وذلك للمرة الخامسة على التوالى.
ويعقد البنك المركزى الأمريكى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
