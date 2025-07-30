شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم أول وحدة صحية بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة.. استعدادا لتشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم تسليم مبنى وحدة طب الأسرة رقم 1 بمنطقة غرب المطار إلى اللجنة المشكلة من الإدارة الصحية ومديرية الشؤون الصحية، وذلك تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة.



تسليم اول وحده صحيه بمنطقة غرب المطار باكتوبر الجديده

وقد تم التسليم بحضور المهندسة أمل ممدوح والمهندس محمود مراد، نائبي رئيس الجهاز، حيث أشادت اللجنة المختصة بجودة التشطيبات وجاهزية المبنى الفنية والمعمارية، مما يعكس حرص الجهاز على تنفيذ أعلى معايير الجودة في المشروعات الخدمية.



وأشار عبدالمقصود إلى أن جهاز المدينة انتهى بالفعل من تنفيذ 4 وحدات صحية أخرى، بالإضافة إلى 2 حضانة، و2 مدرسة للتعليم الأساسي، وجارٍ حالياً استكمال أعمال التجهيز والتنسيق لتسليم هذه المنشآت إلى الجهات المعنية من الوزارات الخدمية المختصة، في إطار دعم البنية التحتية والخدمات المتكاملة لسكان مدينة 6 أكتوبر الجديدة.



يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متكاملة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويحقق جودة الحياة.



