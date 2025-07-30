الارشيف / الاقتصاد

أسعار العملات.. ارتفاع الدولار قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي

0 نشر
واس - نيويورك 0 تبليغ

  • أسعار العملات.. ارتفاع الدولار قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي 1/4
  • أسعار العملات.. ارتفاع الدولار قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي 2/4
  • أسعار العملات.. ارتفاع الدولار قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي 3/4
  • أسعار العملات.. ارتفاع الدولار قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي 4/4

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع الدولار الأمريكي اليوم أمام معظم العملات الرئيسة بعد صدور بيانات نمو اقتصادي أمريكية قوية، ومع ترقب الأسواق لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
فيما انخفض اليورو بنسبة (0.65%) إلى (1.1471 دولار)، مسجلًا خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، وقد يتكبد أول تراجع شهري له في عام (2025).

أخبار متعلقة

 

عاجل: الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
عاجل: بـ663 مليار ريال.. الصكوك وأدوات الدين في المملكة تحقق نموًا 20%
سعر الدولار - مشاع إبداعي

مؤشر الدولار

وصعد مؤشر الدولار بنسبة (0.56%) إلى (99.442)، وهو أعلى مستوى له منذ (20 مايو)، ويتجه نحو تحقيق أول مكاسب شهرية له في (2025).
وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار (2.7 نقطة أساس) ليصل إلى (3.902%)، قبيل صدور بيان المركزي الأمريكي.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا