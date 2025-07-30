أسعار العملات.. ارتفاع الدولار قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي

أخبار متعلقة

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع الدولار الأمريكي اليوم أمام معظم العملات الرئيسة بعد صدور بيانات نمو اقتصادي أمريكية قوية، ومع ترقب الأسواق لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.فيما انخفض اليورو بنسبة (0.65%) إلى (1.1471 دولار)، مسجلًا خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، وقد يتكبد أول تراجع شهري له في عام (2025).وصعد مؤشر الدولار بنسبة (0.56%) إلى (99.442)، وهو أعلى مستوى له منذ (20 مايو)، ويتجه نحو تحقيق أول مكاسب شهرية له في (2025).وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار (2.7 نقطة أساس) ليصل إلى (3.902%)، قبيل صدور بيان المركزي الأمريكي.