خلال أسبوع.. ارتفاع في مخزون النفط الأمريكي وتراجع البنزين

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، ارتفاعًا غير متوقع في مخزون النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو الحالي.وزاد المخزون بنحو 7.7 مليون برميل، مخالفًا توقعات المحللين الذين رجّحوا تراجعًا بواقع 2.5 مليون برميل، وذلك بعد انخفاض قدره 3.2 ملايين برميل في الأسبوع السابق.وبلغ إجمالي المخزون نحو 426.7 مليون برميل، أي أقل بنحو 6% من متوسط السنوات الخمس الماضية للفترة نفسها.وارتفع مخزون المكررات، ومنها زيت التدفئة والديزل، بواقع 3.6 مليون برميل، لكنه لا يزال أقل بنسبة 16% عن المتوسط الموسمي.في المقابل، تراجع مخزون البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل، ليكون أقل بنحو 1% من متوسطه في الفترة ذاتها خلال السنوات الخمس الماضية.