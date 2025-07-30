شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 30-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2025.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر للزيوت والصابون، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وجولدن تكس للأصواف، ومصر للأسمنت-قنا، ومصر بني سويف للأسمنت، وبلتون القابضة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، والمطورون العرب القابضة.

البورصة تخسر 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 124.9 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.98%، والعرب على 5.92%، واستحوذت المؤسسات على 23.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.35%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 149.9 مليون جنيه، 86 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 205.7 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 41518 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 15211 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 13626 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 15306 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 146 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 176.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 75.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.91%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 160.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.59%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 40.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.50%.

- مصر الوطنية للصلب-عاقة بسعر إغلاق 10.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 1.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.32%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.739 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.33%.

- بلتون القابضة بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.04%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.65%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.64%.