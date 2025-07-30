عاجل: بـ663 مليار ريال.. الصكوك وأدوات الدين في المملكة تحقق نموًا 20%

- 1/3
الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - حققت الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2024، نموًا بنسبة (20%) مقارنة بالعام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت (663.5) مليار ريال.
وتعمل المملكة على تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين التي تعد إحدى قنوات التمويل الرئيسية، وذلك عبر تنظيم وتمكين نشاط صناعة السوق لأدوات الدين.
وصرحت هيئة السوق المالية لـ (4) نماذج تقنية مالية، شـملت تصاريح لنموذج توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، ونموذج المستشار الآلي، ونموذج لطرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وتصريحًا ممنوحًا لنموذج التداول الاجتماعي، ليصل عدد تصاريح تجربة التقنية المالية القائمة بنهاية العام 2024م، إلى (46) تصريحًا.
إيرادات السـوق الماليةوأصدرت هيئة السوق المالية (25) قرارًا للترخيص لمؤسسات سوق مالية جديدة، لتصل عدد مؤسسات السوق المالية المرخص لها إلى (186) مؤسسة بنهاية العام 2024، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السـوق المالية عن العام السابق بنسبة (29.6%) لتصل إلى (17) مليار ريال، وتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة بلغت نسبتها (39.3%) عن العام السابق.
