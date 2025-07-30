البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع.. والإسترليني ينخفض

انخفاض الإسترليني

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.01) في المئة.وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (0.62) من النقاط، ليصل عند مستوى (9136.94) نقطة.فيما سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3277) دولار أمريكي، بانخفاض (0.53) في المئة، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1575) يورو بنسبة (0.09) في المئة.