عاجل: انخفاض أسعار الذهب بسبب توقعات تثبيت الفائدة من الاحتياطي الاتحادي

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - انخفض الذهب، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم، مع زيادة احتمال تأجيل خفضها إلى وقت لاحق من العام.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.6) بالمئة عند (3306.57) دولارات للأوقية (الأونصة)، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.6) بالمئة إلى (3303.40) دولارات.
