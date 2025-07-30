شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-7-2025 بالبنوك المصرية.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-7-2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية بالبنوك المصرية، وبلغ في البنك المركزي المصرى 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار، فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة، واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وبلغ سعر الدولار سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر بلغ 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"بلغ 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.68 جنيه للشراء.

48.78 جنيه للبيع.