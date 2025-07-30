شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد المجاورات وامتداد الموقف لرفع كفاءة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة.

بدأت الجولة بتفقد المجاورتين 67 و68، حيث تابع رئيس الجهاز الوضع القائم على أرض الواقع، ووجّه بإعداد خطة متكاملة لتنفيذ أعمال التنسيق العام، وتخطيط الجزر، وصيانة أعمدة الإنارة، إلى جانب دراسة متطلبات أعمال المرمّات وصيانة طبقات الأسفلت ،ومراجعة موقف الاستحواذ أمام القطع السكنية، لضمان الالتزام بالضوابط التخطيطية والاستخدامات العمرانية المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وتهيئة تلك المساحات بالشكل الأمثل.

كما شملت الجولة زيارة الحي الثاني عشر بمنطقة "ابني بيتك"، والمجاورة العاشرة، لمتابعة مستوى النظافة العامة. ووجّه رئيس الجهاز برفع كفاءة منظومة النظافة على وجه السرعة، وإزالة أي تراكمات بشكل فوري، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للسكان، ويعكس المظهر الحضاري اللائق بالمدينة.



وفي سياق متصل، تابع رئيس الجهاز أعمال الرصف والإنارة الخاصة بمسارات سيارات النقل الداخلي، بمنطقة امتداد الموقف ،حيث شدّد على سرعة استكمال الأعمال تمهيدًا لنقل سيارات النقل الداخلي إلى الموقف المخصص، لضمان انتظام الحركة وتقديم خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين.