صعود "داو جونز".. مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة (وول ستريت) اليوم على ارتفاع، وسط تقييم المستثمرين بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت التوقعات، وترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، وأرباح شركات التكنولوجيا.وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي (44.9) نقطة أو (0.10) بالمئة، إلى (44677.9) نقطة، وزاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، بمقدار (10.4) نقاط أي ما يعادل (0.16) بالمئة، إلى (6381.23) نقطة.وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع (42.1) نقطة أو (0.20) بالمئة، إلى (21140.397) نقطة.