بخسارة 14 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تراجع

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة بنهاية التعاملات نحو (14) مليار جنيه ليبلغ مستوى (2.377) تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو (21) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (5.5) مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (0.66%) ليصل إلى مستوى (33859.68) نقطة.فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (1.01%) ليبلغ (10084.23) نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (1.09%) ليصل إلى (13626.7) نقطة.