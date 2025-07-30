«الكابلات السعودية»: الموافقة على فروقات زكوية بقيمة 1.6 مليون ريال عن عامين سابقين

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية تلقيها إشعارات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تتضمن نتائج أعمال الفحص بإجمالي فروقات زكوية بلغت 1.6 مليون ريال للعامين 2019 و2020.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنها تلقت الإشعارات بتاريخ 21 يوليو الجاري، وهي موزعة كالتالي: 135 ألف ريال عن عام 2019، و1.5 مليون ريال عن عام 2020.
وأضافت: "قررت لشركة من خلال مستشارها الزكوي الموافقة على تلك الفروقات، كما تم فحص الأعوام 2021، 2022، و2023 وصدر بشأنها إشعارات نهائية دون أن تسفر عن أي فروقات زكوية."
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنها تلقت الإشعارات بتاريخ 21 يوليو الجاري، وهي موزعة كالتالي: 135 ألف ريال عن عام 2019، و1.5 مليون ريال عن عام 2020.
وأضافت: "قررت لشركة من خلال مستشارها الزكوي الموافقة على تلك الفروقات، كما تم فحص الأعوام 2021، 2022، و2023 وصدر بشأنها إشعارات نهائية دون أن تسفر عن أي فروقات زكوية."