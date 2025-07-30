1.7 مليار ريال استثمارات في الشرقية.. والمنطقة تتحول إلى بوابة جذب عالمية

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - يكشف التدفق المتزايد للاستثمارات الدولية في المنطقة الشرقية عن تحوّل نوعي في المشهد الاقتصادي والاستثماري، يعزز من موقعها كمركز جذب عالمي وواجهة حضرية متكاملة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل الزهراني، إن المنطقة شهدت تدفقات استثمارية أجنبية تجاوزت قيمتها 1.7 مليار ريال خلال السنوات الأخيرة، في مؤشّر يعكس الثقة الدولية بالمنطقة كمركز اقتصادي واعد وبيئة جاذبة على مستوى المنطقة. عوامل استراتيجية أضاف الزهراني أن جاذبية المنطقة الشرقية تعود إلى عدة عوامل استراتيجية، أبرزها موقعها الحيوي على الخليج العربي، وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تتيح تسهيلات كبيرة للمستثمرين، تشمل تبسيط الإجراءات، وتوفير أراضٍ مهيأة لإقامة المشاريع النوعية.

وأشار إلى أن هذه المزايا أسهمت في استقطاب مستثمرين من عدة دول، منها: الكويت، تايلند، إيطاليا، الهند، فرنسا، مصر، الصين، كوريا الجنوبية، وإسكتلندا.

ولفت الزهراني إلى أن الاستثمارات الكويتية وحدها تجاوزت 500 مليون ريال، ضمن مشاريع ترفيهية وتجارية وسياحية تقام على مساحة 300 ألف متر مربع في حاضرة الدمام، وتشمل مجمعات تجارية ومنتزهات نوعية تُسهم في دعم جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في جانب الترفيه والاقتصاد المحلي. مشروع المدينة العالمية وعلى صعيد المشاريع الترفيهية الدولية، أفاد الزهراني بأن مشروع “المدينة العالمية” الذي يُقام بشراكة مع مستثمر تايلندي بمدينة الدمام، على مساحة تتجاوز 600 ألف متر مربع، وبتكلفة متوقعة تفوق 650 مليون ريال.

وأوضح أن المشروع يتميز بطابع ثقافي وسياحي متنوع، ويضم مناطق ترفيهية وفعاليات عالمية، ما يعزز مكانة الشرقية كمركز جذب للسياحة الداخلية والدولية. استثمارات بيئية وصناعية أما في الجانب البيئي والصناعي، فأكد الزهراني أن المنطقة تشهد استثمارات تفوق 400 مليون ريال من دول مثل إيطاليا والهند وفرنسا ومصر، وذلك في مشاريع نوعية لإعادة تدوير مخلفات البناء، والزيوت، والنفايات الصناعية.

وقال: "من أبرز هذه المشاريع مشروع “لافاجيت” الإيطالي، الذي يختص بمعالجة مخلفات البناء، ويُسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من الطمر العشوائي، في إطار التحول نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة". الخدمات اللوجستية وفي قطاع الخدمات اللوجستية، أشار الزهراني إلى استثمارات تصل إلى 150 مليون ريال من شركات إسكتلندية وصينية وكورية جنوبية، في مجالات التخزين والنقل والتجهيزات الصناعية. وبيّن أن المنطقة الشرقية تتهيأ لتكون مركزًا إقليميًا لوجستيًا متكاملًا، مستفيدة من قربها من مصادر الطاقة، والموانئ الكبرى، وشبكات النقل الحديثة.

واختتم الزهراني تصريحه بالتأكيد على أن أمانة المنطقة الشرقية مستمرة في تطوير بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة، تتماشى مع تطلعات رؤية 2030، وتعزز من مكانة المنطقة كمنصة اقتصادية مستدامة ومنفتحة أمام الشراكات الدولية والنماذج الاستثمارية العالمية.