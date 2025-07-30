الارشيف / الاقتصاد

تراجع أرباح «ماربل ديزاين» 12% إلى 7.7 مليون ريال بالنصف الأول من 2025

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - تراجع صافي أرباح شركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين"، عن النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12% إلى 7.7 مليون ريال، مقارنة بـ 8.8 مليون ريال خلال النصف المماثل من العام السابق 2024.
وعزت الشركة في بيان لـ "تداول "، اليوم الأربعاء، انخفاض الأرباح إلى تراجع الإيرادات من الأنشطة الرئيسية لتصل إلى 22.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2025، مقابل 26.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 15.2%.
ولفتت الشركة إلى تعديل ربحية السهم ليتماشى مع عدد الأسهم الجديدة، مشيرة إلى عدم وجود حقوق أقلية في القوائم المالية.
