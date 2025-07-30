«مناولة» تحصل على تمويل بقيمة 4.1 مليون ريال من «ينال»

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - حصلت شركة المناولة للشحن (مناولة) على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من شركة "ينال للتمويل"، بقيمة 4.1 مليون ريال لأجل 3 سنوات.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، إنها حصلت على التمويل اليوم الأربعاء 30 يوليو، بضمان سند لأمر.
وأوضحت أن الهدف من التمويل هو التوسع في نطاق النقل البري، وزيادة أسطول الشاحنات.
يذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت في يونيو الماضي على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي عن العام المالي 2024 البالغ 2.73 مليون ريال لرصيد الأرباح المبقاة.
وقررت الجمعية العمومية في ذلك الاجتماع، عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024، والموافقة على تفويض المجلس توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.
