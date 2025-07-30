«وفرة» تجدد تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون ريال من بنك الرياض

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن تجديد تسهيلات ائتمانية من بنك الرياض، في إطار اتفاقية تمويل بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 50 مليون ريال حتى 7 مايو 2026.
وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، عن حصولها على التمويل اليوم الأربعاء 30 يوليو، بضمان سند لأمر.
ويهدف التمويل إلى إصدار جميع أنواع الاعتمادات، والسداد المباشر للفواتير، وتمويل رأس المال العامل، فيما سيتم تجديد التسهيلات الائتمانية سنويًا أثناء فترة سريان الاتفاقية.
