الارشيف / الاقتصاد

لؤي ناظر رئيسا لمجلس إدارة «بوبا العربية».. وديفيد فليتشر نائبا

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

لؤي ناظر رئيسا لمجلس إدارة «بوبا العربية».. وديفيد فليتشر نائبا

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - تسلمت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عدم ممانعة هيئة التأمين، أمس، على تعيين م. لؤي ناظر رئيسا لمجلس الإدارة، وديفيد فليتشر نائبا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، شملت عدم الممانعة تعيين طل ناظر عضوا منتدبا للشركة.
وشملت الموافقة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتضمنت:
م. لؤي ناظر رئيسا للجنة التنفيذية، وبعضوية كل من: ديفيد فليتشر، طل ناظر، نايجل سوليفان.
وتضمنت لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة هدى بن غصن، وعضوية كل من: نايجل سوليفان، ويارا عنبتاوي.
وشملت لجنة الاستثمار برئاسة: أسامة شاكر، وعضوية كل من: طل ناظر، ونورة السرحان، وأندريو بايلي، وأضوى العبدالكريم.
وتضمنت لجنة المخاطر برئاسة: مارتن هيوستن، وعضوية كل من: ديفيد فليتشر، ونادر عاشور، وجورج نازي، ومشاعل الشبيكي.
وشملت لجنة المراجعة برئاسة: أسامة باناجه، وعضوية كل من: خليل الفريح، ويونس باطوق، وعبدالله الغامدي.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا