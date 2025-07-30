لؤي ناظر رئيسا لمجلس إدارة «بوبا العربية».. وديفيد فليتشر نائبا

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - تسلمت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عدم ممانعة هيئة التأمين، أمس، على تعيين م. لؤي ناظر رئيسا لمجلس الإدارة، وديفيد فليتشر نائبا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، شملت عدم الممانعة تعيين طل ناظر عضوا منتدبا للشركة.
وشملت الموافقة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتضمنت:
م. لؤي ناظر رئيسا للجنة التنفيذية، وبعضوية كل من: ديفيد فليتشر، طل ناظر، نايجل سوليفان.
وتضمنت لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة هدى بن غصن، وعضوية كل من: نايجل سوليفان، ويارا عنبتاوي.
وشملت لجنة الاستثمار برئاسة: أسامة شاكر، وعضوية كل من: طل ناظر، ونورة السرحان، وأندريو بايلي، وأضوى العبدالكريم.
وتضمنت لجنة المخاطر برئاسة: مارتن هيوستن، وعضوية كل من: ديفيد فليتشر، ونادر عاشور، وجورج نازي، ومشاعل الشبيكي.
وشملت لجنة المراجعة برئاسة: أسامة باناجه، وعضوية كل من: خليل الفريح، ويونس باطوق، وعبدالله الغامدي.
