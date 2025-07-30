شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء باستثناء "مواد البناء" و"الأغذية" والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.9%، أعقبه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.7%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، 2%، على الترتيب.

وهبط قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 1.6%، 1.3%، على الترتيب، وانخفض قطاعا الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 0.9%، ثم قطاعات الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.2%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 9%، 1.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقى 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 124.9 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.98%، والعرب على 5.92%، واستحوذت المؤسسات على 23.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.35%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 149.9 مليون جنيه، 86 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 205.7 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 41518 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 15211 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 13626 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 15306 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة.