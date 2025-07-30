شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025.. عيار 18 يسجل 3921 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات حيث سجل عيار 18 سعر 3921 جنيها و ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي،

أسعار الذهب اليوم فى مصر



- عيار 24: 5229 جنيهًا

عيار 21: 4575 جنيهًا

عيار 18: 3921 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36600 جنيه

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.