أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4560 جنيهًا وسط ترقب لقرار الفيدرالى الأمريكى

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء تراجعًا طفيفًا، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات ليسجل 4560 جنيهًا، وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية ترقبًا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ما انعكس على أداء المعدن النفيس محليًا.

وبحسب أحدث تحديث لسوق الصاغة، بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5215 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 3911 جنيهًا، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 36480 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار أونصة الذهب بنسبة 0.2% خلال تعاملات اليوم لتصل إلى أعلى مستوى عند 3333 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتحت التداولات عند مستوى 3327 دولارًا، ويتم التداول حاليًا قرب 3330 دولارًا، بحسب تقرير صادر عن منصة "جولد بيليون".

ويأتي هذا التحسن المحدود بعد موجة هبوط استمرت أربع جلسات متتالية، حيث فضّل المستثمرون تجميد مراكزهم لحين صدور قرار الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50%.

في المقابل، تترقب الأسواق تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بحثًا عن أي إشارات تتعلق بإمكانية تخفيض الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة بعد الضغوط السياسية التي تمارسها الإدارة الأمريكية، والتي كان آخرها زيارة الرئيس دونالد دونالد ترامب لمقر البنك الجمعة الماضية.

ومن المتوقع أن تُلقي بيانات سوق العمل الأمريكي المنتظرة هذا الأسبوع بظلالها أيضًا على تحركات الذهب، حيث تعد هذه البيانات مؤشرًا مهمًا على أداء الاقتصاد وتُستخدم على نطاق واسع في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة القادمة.