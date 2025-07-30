«الموسى الصحية» تفتتح مركزًا جديدًا للرعاية الأولية بالأحساء

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 04:46 مساءً كتب شريف احمد - افتتحت شركة "الموسى الصحية"، اليوم الأربعاء، مركز الرعاية الأولية "مركز النخيل" في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء، ويقع على طريق العقير الجديد على مساحة 6,100 متر مربع.
ويقدم المركز الجديد، بحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، خدمات طبية متكاملة تُغطي مجالات الرعاية الأولية ومركز طوارئ بطاقة 10 أسرّة، ويضم مختلف التخصصات مثل طب الأطفال، وطب الأسنان، والجلدية، وصحة المرأة، إلى جانب تخصصات أخرى مثل طب العيون والأنف والأذن والحنجرة .
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل هذا المركز ضمن نتائج الشركة للربع الرابع من العام 2025م.
يتمتع "مركز النخيل الطبي" بكامل الخدمات المساندة مثل قسم الأشعة و المختبر و الصيدلية المتكاملة . ويضم المركز قسم تثقيف صحي متكامل و مركز لتدريب مرضى السكري على تبني نمط الحياة الصحي بمختلف جوانبه من التغذية إلى الرياضة و التوعية الصحية.
ويأتي افتتاح هذا المركز كجزء من استراتيجية الموسى الصحية الهادفة إلى دعم نموذج الرعاية الصحية المتكامل، وبناء شبكة صحية توفر جميع مراحل الرعاية، بدءًا من الرعاية الأولية ووصولاً إلى الرعاية الحرجة وما بعد الحرجة، بما يعزز كفاءة النظام الصحي ويلبي احتياجات المرضى بجودة عالية وشمولية في الخدمة.
