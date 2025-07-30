مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 1% اليوم الأربعاء

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 04:46 مساءً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، اليوم الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 1% تقريبًا عند مستوى 10,914.38 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في ختام التعاملات نحو 4.3 مليار ريال، والأسهم المتداولة 676.5 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية للمؤشر نحو 8.987 تريليون ريال.
وتصدر الارتفاعات أسهم كل من: ثمار، وأكوا باور، وحلواني إخوان، وتنمية، والتأمين العربية. في حين كانت أكبر الانخفاضات لأسهم: الأندية الرياضية، والنهدي، وبان، وإس إم سي للرعاية الصحية، والأندلس.
وشهد ختام التعاملات ارتفاع أسهم 35 شركة، مقابل انخفاض أسهم 36 شركة من إجمالي الشركات المدرجة في (نمو) وعددها 122 شركة.
ارتفاع أسهم 145 شركةأنهت أسهم 145 شركة تداولات اليوم على ارتفاع، في حين انخفضت أسهم 100 شركة من الشركات الـ 259 المدرجة في السوق الرئيسية.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) اليوم الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.3% عند 26,809 نقطة، وبإجمالي قيمة متداولة 26 مليون ريال، و3.1 مليون سهم متداول، وقيمة سوقية 50 مليون ريال تقريبًا.
