5744 موقعا معدنيا مكتشفا في السعودية حتى الربع الأول من 2025

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:52 مساءً كتب شريف احمد - كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، في تقرير إحصائي حديث، عن وصول عدد المواقع المعدنية المكتشفة في المملكة إلى 5744 موقعًا حتى بداية الربع الأول من عام 2025.
يأتي ذلك في خطوة تعكس التقدم المستمر في برامج الاستكشاف الجيولوجي وتأكيد ثراء أراضي المملكة بالموارد الطبيعية.
وبحسب التقرير والتي حصلت "اليوم" على نسخة منه، توزعت المواقع المعدنية المكتشفة على 3196 موقعًا للمعادن اللافلزية، التي تشمل خامات تدخل في صناعات البناء والإسمنت والسيراميك، و2548 موقعًا للمعادن الفلزية، وهي المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية كالذهب والنحاس والفضة.
ويعكس هذا الرقم الكبير تنوع البيئات الجيولوجية التي تحتوي على خام الذهب، ويشير إلى إمكانات استثمارية واعدة يمكن أن تسهم بشكل فعّال في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.
أما في المرتبة الثانية، جاء النحاس بـ579 موقعًا مكتشفًا، مما يبرز فرصًا كبيرة لتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بهذا المعدن الحيوي، الذي يشهد طلبًا متزايدًا عالميًا في ظل التحول نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الكهربائية.
وسجل الصلصال، بأنواعه المختلفة مثل الكاؤولين والبنتونيت، 366 موقعًا مكتشفًا، ما يفتح المجال أمام تطوير صناعات السيراميك والمنتجات الطينية ، أما الركام (Aggregate)، فتم تسجيل 331 موقعًا له، وهو يدخل في العديد من مشاريع البنية التحتية والتشييد
وتعمل الهيئة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على تعزيز عمليات الاستكشاف وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
الذهب في الصدارةأبرز التقرير تصدّر الذهب قائمة المعادن الفلزية المكتشفة بـ859 موقعًا، ليؤكد مكانته كمورد استراتيجي ومحور رئيس في خطط المملكة لتطوير قطاع التعدين.
ويعكس هذا الرقم الكبير تنوع البيئات الجيولوجية التي تحتوي على خام الذهب، ويشير إلى إمكانات استثمارية واعدة يمكن أن تسهم بشكل فعّال في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.
أما في المرتبة الثانية، جاء النحاس بـ579 موقعًا مكتشفًا، مما يبرز فرصًا كبيرة لتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بهذا المعدن الحيوي، الذي يشهد طلبًا متزايدًا عالميًا في ظل التحول نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الكهربائية.
وفرة المعادن اللافلزيةوعلى صعيد المعادن اللافلزية، تصدر الحجر الجيري القائمة بـ573 موقعًا، ويُعد هذا الخام من المكونات الأساسية في صناعات الإسمنت ومواد البناء.
وسجل الصلصال، بأنواعه المختلفة مثل الكاؤولين والبنتونيت، 366 موقعًا مكتشفًا، ما يفتح المجال أمام تطوير صناعات السيراميك والمنتجات الطينية ، أما الركام (Aggregate)، فتم تسجيل 331 موقعًا له، وهو يدخل في العديد من مشاريع البنية التحتية والتشييد
الفضة.. مكامن واعدة,في سياق التركيز على المعادن النفيسة، أشار التقرير إلى أن الفضة تم اكتشافها في 258 موقعًا، ما يضعها في المرتبة الثالثة بين المعادن الفلزية، ويُعد وجودها مؤشرًا مهمًا على احتمالية تواجد الذهب في بعض المناطق، إذ غالبًا ما ترتبط جيولوجيًا بمكامن الذهب، مما يعزز القيمة الاقتصادية للمواقع المكتشفة.
دعم مباشر لرؤية 2030وأكدت الهيئة في تقريرها أن هذه الأرقام تعكس ثراء المملكة بالموارد المعدنية وتؤكد الجدوى الاقتصادية من تطوير قطاع التعدين كأحد أهم القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030.
وتعمل الهيئة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على تعزيز عمليات الاستكشاف وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.