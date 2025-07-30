الارشيف / الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني يواصل ارتفاعه منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 30-7-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر الجنيه الإسترليني يواصل ارتفاعه منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 30-7-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني يواصل ارتفاعه منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 30-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 30 يوليو 2025 12:42 م

واصل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعه أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري منتصف اليوم الاربعاء 30-7-2025 , ليسجل فى البنك المركزي 64.85 جنيه للشراء ،و 65.06 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 64.93 للشراء، و 65.20 للبيع ،

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
64.93  جنيه للشراء
65.20  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
64.91  جنيه للشراء.
65.17  جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
64.94  جنيه للشراء.
65.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
64.94 جنيه للشراء
65.24  جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
64.78 جنيه للشراء
65.13 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
65.95 جنيه للشراء
65.20 جنيه للبيع


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements