1.7 مليار ريال إنفاق إسبوعي للمستهلكين في السعودية على «الأطعمة والمشروبات»

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:41 مساءً كتب شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الأطعمة والمشروبات تصدّر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 26 يوليو الحالي، بقيمة عمليات بلغت 1.7 مليار ريال، منخفضة 1.8%، مسجلا 47.9 مليون عملية بانخفاض 2.5%.
وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت نحو 1.5 مليار ريال بتراجع قدره 2.4%، وبعدد عمليات 52.1 مليون عملية بانخفاض 2.9%.
ووفقا للتقرير جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة الخامسة مسجلًا 886.3 مليون ريال، بينما جاء سادسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 837.1 ريال.
وبحسب التقرير جاء قطاع الملبوسات والإكسسوارات سابعا بقيمة عمليات بلغت 748.6 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن قطاع تجارة المركبات وقطع الغياء جاء في المرتبة الثامنة بقيمة عمليات بلغت 499.4 مليون ريال، تلاه قطاع الأثاث والمستلزمات المنزلية بقيمة عمليات بلغت 443.6 مليون ريال.
وأفادت التقرير بأن قطاع الخدمات الطبية جاء في المرتبة التاسعة بقيمة عمليات بلغت 432.6 مليون ريال، تلاه قطاع مواد البناء والتعمير بقيمة عمليات بلغت 386.9 مليون ريال.
وسجل قطاع الترفيه والثقافة قيمة مبيعات تقدر بـ297.3 مليون ريال، فيما سجل قطاع الفنادق مبيعات بـ291 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 4.08 مليار ريال بانخفاض 2.7%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.7 مليار ريال.
ولفت التقرير إلى أن مكة المكرمة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 501.3 مليون ريال، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 472.4 مليون ريال.
وجاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 330.7 مليون ريال، بانخفاض 0.4% على أساس أسبوعي.
قطاع النقلأشار التقرير إلى أن قطاع النقل جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 945.7 مليون ريال، بينما في المرتبة الرابعة قطاع الخدمات المهنية والتجارية بقيمة عمليات بلغت 931.2 مليون ريال.
11.8 مليار ريال مبيعات نقاط البيعوبلغ إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي نحو 11.8 مليار ريال، مقابل 12.2 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، بانخفاض 2.7%، فيما بلغ عدد العمليات 206.4 مليون عملية، مقابل 212.7 مليون عملية، بتراجع 2.9%.
الدمام ثالثةوجاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 566.8 مليون ريال، بتراجع قدره 2.8%، بينما بلغ عدد العمليات 8 ملايين عملية بانخفاض 2.8%.
