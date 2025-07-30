سوق العملات: انكسار زخم الدولار.. وأول خسارة لليورو في 2025

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:41 مساءً كتب شريف احمد - تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في سوق العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، منهيًا سلسلة من المكاسب استمرت أربعة أيام، مع ميل المستثمرين إلى الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر اليوم.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.13% ليصل إلى 98.774 نفطة، بعدما بلغ أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 99.143 يوم أمس الثلاثاء، وكان في طريقه لتحقيق أول مكاسب شهرية له هذا العام. اليورو يقترب من أول انخفاض منذ ديسمبر 2024 ارتفع اليورو بنسبة 0.15% اليوم الأربعاء ليصل إلى 1.15 دولار، بعد انخفاضه خلال اليومين الأولين من الأسبوع. وكان ارتفع اليورو بنسبة 11.9% منذ بداية العام، ولكنه في طريقه حاليًا لتسجيل أول انخفاض شهري له في عام 2025. الين صامد رغم تحذيرات التسونامي وارتفع الين بنسبة 0.33% إلى 147.98 ين مقابل الدولار، بعد أن ضرب زلزال قوي شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا وأدى إلى موجات مد عاتية (تسونامي)، مما دفع إلى إصدار تحذيرات بإخلاء معظم الساحل الشرقي لليابان. الجنيه الإسترليني يُتداول الجنيه الإسترليني بحذر بالقرب من مستوى 1.33 مقابل الدولار، خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الأربعاء حيث ينتظر المستثمرون إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. أسعار الفائدة الأمريكية تنتظر الأسواق العالمية الإعلان المرتقب اليوم للبنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، فيما تشير أغلب التوقعات إلى الإبقاء عليها دون تغيير عن المعدلات الحالية عند 4.5%.

ومع ذلك يتوقع المحللون خفضًا لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، وسيعتمد ذلك إلى حد كبير على بيانات تقرير الوظائف المقرر صدوره يوم الجمعة الأول من أغسطس المقبل.