شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الاربعاء 30-7-2025 منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 30 يونيه 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.322 جنيه للشراء.

13.376 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.458 جنيه للشراء.

13.373 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.548جنيه للشراء.

13.373جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.348جنيه للشراء.

13.383جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.42جنيه للشراء.

13.37جنيه للبيع