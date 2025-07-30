سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية.. تحديث لحظي لعيار 21

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 12:30 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، ثباتًا نسبيًا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأربعاء، في السعودية، 350.75 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 24
استقر سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأربعاء، في السعودية، عند 401 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22
بلغ سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأربعاء، في السعودية، 367.50 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأربعاء، في السعودية، 300.75 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 14
بلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأربعاء، في السعودية، 234 ريالاً.
سعر الذهب عيار 12
سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأربعاء، في السعودية، 200.50 ريال.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية
بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، 3327.92 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2806.75 ريال.