تباين سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 12:30 مساءً كتب شريف احمد - تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 30 يوليو، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الريال في البنك المركزي سجل الريال، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري يتداول الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، 12.92 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر بلغ سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، 12.92 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل الريال، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس يتداول الريال في بنك قناة السويس، اليوم الأربعاء، 12.90 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء، 12.94 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل الريال، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 12.91 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الريال، اليوم الأربعاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 12.98 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني سجل الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الأربعاء، 12.89 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قطر الوطني يتداول الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الأربعاء، 12.87 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.