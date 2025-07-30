استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم.. تعرف على سعر جرام عيار 21 الآن

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 12:30 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 30 يوليو، استقرارًا نسبيًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الأربعاء، في مصر، 4550 جنيهًا للشراء، و4570 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 24 وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأربعاء، في مصر، 5200 جنيه للشراء، و5222.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأربعاء، في مصر، 4766.75 جنيه للشراء، و4787.5 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأربعاء، في مصر، 3900 جنيهًا للشراء، و3917.25 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 14 وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأربعاء، في مصر، 3033.25 جنيه للشراء، و3046.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 12 سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأربعاء، في مصر، 2600 جنيهًا للشراء، و2611.5 جنيه للبيع. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، 36,400 جنيهًا للشراء، و36,560 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الأوقية 3327.8 دولار للشراء، و3328.09 دولار للبيع.

